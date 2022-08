Zahl der Toten bei Waldbrand in Kalifornien steigt auf vier

Durch einen seit Tagen im Norden Kaliforniens wütenden Waldbrand sind nun schon mindestens vier Menschen getötet worden. Die Opferzahl vom bisher schlimmsten Feuer in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr drohe noch zu steigen, erklärten die Behörden am Dienstag. Hunderte Feuerwehrleute kämpften derweil weiter darum, die 8.000-Einwohner-Stadt Yreka vor den Flammen zu bewahren.

SN/APA/AFP/DAVID MCNEW Ein ausgebranntes Auto beim Klamath National Forest