Zahl der Toten durch "Bulbul" auf mindestens 24 gestiegen

Nach dem Zyklon "Bulbul" an den Küsten von Bangladesch und Indien am vergangenen Wochenende ist die Zahl der Todesopfer auf 24 gestiegen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, starben in den indischen Bundesstaaten Westbengalen und Odisha zwölf Menschen. In Bangladesch kamen mindestens zwölf Menschen bei dem Sturm ums Leben, davon elf durch umstürzende Bäume.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN "Bulbul" hinterließ eine Schneise der Verwüstung