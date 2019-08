Die Zahl der Todesopfer durch Taifun "Lekima" in China ist auf 28 gestiegen. Außerdem würden noch 20 Menschen vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Die meisten Toten gab es demnach in der Provinz Zhejiang. Dort kam es im Dorf Yantan zu einem Erdrutsch, der einen Fluss anstaute. Dessen Wassermassen brachen sich schließlich Bahn und rissen Menschen hinfort.

SN/APA (AFP)/STR Einsatzkräfte suchen nach Vermissten