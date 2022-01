Zahl der Toten nach Felssturz in Brasilien steigt auf zehn

Die Zahl der Toten nach dem Absturz einer Felswand an einem See in Brasilien ist auf mindestens zehn gestiegen. Dies teilte am Sonntag ein Polizeivertreter in der Gemeinde Passos im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais mit. Zuletzt wurden nach seinen Angaben zwei weitere Leichen von den Einsatzkräften geborgen. Nach Angaben der Behörden gab es nach diesem Leichenfund keine weiteren vermissten Menschen mehr.

SN/APA/Minas Gerais Fire Department Suche nach Opfern des Felssturzes