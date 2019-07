Zahl der Toten nach Gaswerk-Explosion in China auf 15 erhöht

Nach der schweren Explosion in einem Gaswerk in Zentralchina ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Staatliche Medien berichteten am Samstag, 15 Menschen seien bei dem Unglück in der Provinz Henan getötet worden. Zahlreiche weitere erlitten demnach leichte Verletzungen. Das Unglück ereignete am Freitag in der Gasanlage des Kohleunternehmens Henan Coal Gas Group in Yima.

SN/APA (AFP)/- Die Zahl der Toten stieg weiter an