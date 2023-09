Zahl der Toten nach Griechenland-Flut auf 14 angestiegen

Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland ist auf mindestens 14 gestiegen. Dies berichtete der griechische Sender ERTnews am Sonntag unter Berufung auf Feuerwehr und Polizei. Offiziell wurden noch drei Menschen vermisst, darunter ein Ehepaar aus Österreich. "Sie wurden noch nicht gefunden", bestätigte eine Sprecherin des Außenministeriums der APA am Sonntag.

BILD: SN/APA/SATELLITE IMAGE ©2023 MAXAR Zahlreiche Dörfer sind nach wie vor abgeschnitten