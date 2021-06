Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida stieg auf 16

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Staat Florida steigt die Zahl der geborgenen Todesopfer weiter an. In den Trümmern seien vier weitere Opfer gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwoch an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten habe sich damit auf 16 erhöht. 147 Menschen gelten der Kommunalpolitikerin zufolge weiter als vermisst.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J In den Trümmern werden nur noch Tote gefunden