Zahl der Toten nach Überschwemmungen in Indien stieg auf 357

In Südindien spitzt sich die Lage in den Überschwemmungsgebieten weiter zu. Die Zahl der Toten stieg am Wochenende auf 357. Im Bundesstaat Kerala wurden dutzende weitere Tote befürchtet. Armee und Rettungskräfte kämpften sich am Sonntag in von den Wassermassen eingeschlossene Ortschaften vor.

SN/APA (AFP)/- Die Navy versorgt mittels Hubschrauber