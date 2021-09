Zahl der Wetterextreme stark gestiegen

In den vergangenen 50 Jahren traten Stürme, Dürren und Überflutungen immer häufiger und intensiver auf. Grund dafür ist der Klimawandel.

Mehr als zwei Millionen Menschen kamen von 1970 bis 2019 weltweit bei wetter- oder klimabedingten Katastrophen ums Leben. Die Zahl der Extremereignisse ist seit 1970 deutlich gestiegen. Fast 80 Prozent davon machen Stürme und Überschwemmungen aus. Das gab die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf bekannt. Die WMO hat Daten zu Stürmen, Überschwemmungen, Dürren oder extremen Hitzeereignissen und Waldbränden ausgewertet. Sie machen etwa die Hälfte aller Naturkatastrophen aus und verursachten 45 Prozent der Todesopfer. Nicht berücksichtigt sind in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht Erdbeben oder Vulkanausbrüche.

Solche Katastrophen werden durch den Klimawandel häufiger und intensiver. "Das bedeutet mehr Hitzewellen, Dürren, Waldbrände, wie wir sie jüngst in Europa und Nordamerika gesehen haben", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Wir haben mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was extreme Regenfälle und tödliche Überschwemmungen verstärkt. Die Erwärmung der Ozeane hat die Häufigkeit und geografische Lage der stärksten tropischen Stürme beeinflusst."

Eine Auflistung der zehn schlimmsten Wetterkatastrophen nach Todesfällen im Zeitraum von 1970 bis 2019 zeigt, dass die größten Verluste an Menschenleben durch Dürren mit insgesamt 650.000 Toten verursacht wurden, gefolgt von Stürmen mit 577.232 Opfern, Hochwasserereignissen mit 58.700 sowie Hitzewellen mit 55.736 Todesopfern. In den fünf Jahrzehnten ist die Zahl der verzeichneten Todesopfer insgesamt aber gesunken: In den 1970er-Jahren waren es noch mehr als 50.000 Tote pro Jahr, in den 2010er-Jahren waren es weniger als 20.000. Dies liegt laut dem WMO-Bericht an besseren Frühwarnsystemen. Dennoch müsse in diesem Bereich mehr investiert werden.

Insgesamt fallen in die 50 erfassten Jahre rund 11.000 Katastrophen. Ihre Zahl stieg von 711 im Zeitraum von 1970 bis 1979 um das Fünffache an: Von 2000 bis 2009 wurden 3536 Extremereignisse verzeichnet. Von 2010 bis 2019 wurden 3165 Katastrophen registriert. Der Grund für den Rückgang liege an der Größenklassifizierung durch die Universität Löwen in Belgien, die das Katastrophenregister führt, sagte WMO-Chef Taalas. Wenn die Schwelle niedriger angesetzt werde, sei deutlich, dass die Zahl kontinuierlich steige.

Hurrikan "Ida", der jüngst über die Südküste der USA fegte, könnte die bisher teuerste derartige Katastrophe aller Zeiten werden, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Es sei aber noch zu früh, um das Ausmaß der Schäden zu benennen. Bisher führt Hurrikan "Katrina" die Liste an. Der Wirbelsturm verwüstete 2005 in den USA New Orleans und Umgebung und verursachte Schäden von knapp 164 Milliarden Dollar (rund 139 Mrd. Euro).

Bei dem Hochwasser im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entstanden nach Schätzungen Versicherungsschäden von rund sieben Milliarden Euro. 180 Menschen kamen ums Leben.

Insgesamt entstanden von 1970 bis 2019 durch Extremwetterereignisse Schäden in Höhe von 3,6 Billionen Dollar (rund drei Billionen Euro). Die größten Schäden entfallen dabei wegen der dichten Besiedelung und vergleichsweise teuren Infrastruktur auf die USA. Dort passierten auch die bisher sechs teuersten Naturkatastrophen, vor allem durch Hurrikans. Indessen mussten Entwicklungsländer 91 Prozent der Todesopfer beklagen. Nach Opfern waren die schlimmsten Katastrophen der vergangenen 50 Jahre die Dürre 1983 in Äthiopien und Zyklon "Bhola" 1970 in Bangladesch mit geschätzt jeweils rund 300.000 Toten.

Der WMO-Bericht weist für Europa im Zeitraum von 1970 bis 2019 insgesamt 1672 Katastrophen mit 159.438 Toten aus - entgegen der globalen Entwicklung entfiel aber der Großteil (fast 150.000) in die Zeit von 2000 bis 2019. Denn in der Liste der zehn tödlichsten Ereignisse finden sich für Europa ausschließlich Hitzewellen. Besonders schwere Auswirkungen hatte jene im Jahr 2003. Die wirtschaftlichen Schäden von Naturkatastrophen in Europa betrugen 476,5 Mrd. US-Dollar (402,5 Mrd. Euro). Hier dominieren Überschwemmungen und Stürme.