Zahl der Flutopfer in Somalia stieg auf fast 100 Tote

In den vergangenen Wochen sind in Somalia fast hundert Menschen bei Überflutungen ums Leben gekommen. Wie die UNO-Nothilfeorganisation OCHA am Mittwoch berichtete, stieg die Zahl der Toten auf 96, 746.000 Menschen flohen vor den Fluten aus ihren Städten und Dörfern. Insgesamt werde von zwei Millionen betroffenen Menschen in dem Land am Horn von Afrika ausgegangen. Auch das ostafrikanische Nachbarland Kenia ist stark betroffen, dort starben bereits mindestens 120 Menschen.

BILD: SN/APA/AFP/HASSAN ALI ELMI Land unter in Ostafrika