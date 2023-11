Zahl der Toten durch Unwetter in der Ukraine gestiegen

Das schwere Unwetter hat in der Ukraine offiziellen Angaben zufolge bisher zehn Tote und 23 Verletzte gefordert. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder, schrieb Innenminister Ihor Klymenko am Dienstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal. Am schlimmsten sei die Lage in der südukrainischen Region Odessa. Am Abend hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videobotschaft noch von fünf Toten gesprochen.

BILD: SN/APA/AFP/ROMAN PILIPEY