Zahlen rund um die Nobelpreise

Die Nobelpreise gelten als wichtigste Auszeichnungen der Welt. Es gibt sie seit mehr als 100 Jahren. In der Zeit haben sich einige - teils kuriose - Zahlen und Fakten angesammelt.

31.587.202 Schwedische Kronen hinterließ Alfred Nobel 1896 mit seinem Testament. Heute entspricht das rund 169 Millionen Euro.

9,000.000 Kronen, rund 860.000 Euro, erhält jeder Preisträger aus den Zinsen dieses Erbes in diesem Jahr.

844 Wissenschafter, Literaten, Organisationen und Persönlichkeiten sind seit 1901 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Dazu kommen 79 Träger des Preises für Wirtschaftswissenschaften, der zwar kein offizieller Nobelpreis ist, meist aber dazugerechnet wird.

90 Jahre alt war der bisher älteste Preisträger, Leonid Hurwicz, bei seiner Auszeichnung mit dem Wirtschaftspreis 2007.

60 Jahre ist das Durchschnittsalter der Nobelpreisträger.

49 Mal gab es - gezählt in allen Kategorien zusammen - keinen Nobelpreis, vor allem in den Kriegsjahren. Am häufigsten wurde der Friedenspreis ausgesetzt, in diesem Jahr ist es der Literaturpreis.

49 Mal wurde eine Frau ausgezeichnet. Zwei Preise davon gingen an Marie Curie.

17 Jahre war die jüngste Preisträgerin Malala Yousafzai alt, als sie 2014 den Friedensnobelpreis bekam.

14 Mal teilten sich Familienmitglieder einen Preis. Besonders erfolgreich war die Familie Curie.

13 deutschsprachige Autoren erhielten den Literaturnobelpreis.

6 Menschen oder Organisationen bekamen den Preis mehrfach: John Bardeen (2x Physik), Marie Curie (Physik und Chemie), Linus Pauling (Chemie und Frieden), Frederick Sanger (2x Chemie), das Rote Kreuz (3x Frieden) und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR (2x Frieden)

4 Preisträger wurden gezwungen, Nobelpreise abzulehnen. Adolf Hitler verbat es den Chemikern Richard Kuhn und Adolf Butenandt sowie dem Mediziner Gerhard Domagk. Die Sowjetunion sagte im Namen von Autor Boris Pasternak ab.

3 Friedensnobelpreisträger saßen am Tag der Bekanntgabe im Gefängnis: Carl von Ossietzky, Aung San Suu Kyi und Liu Xiabo.

2 Preisträger haben den Nobelpreis freiwillig abgelehnt: Jean Paul Sartre 1964, der aus Prinzip keine Ehrungen akzeptierte, und Le Duc Tho, der 1973 zusammen mit Henry Kissinger für die Aushandlung des Vietnam-Friedens ausgezeichnet werden sollte.

