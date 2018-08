Zahlreiche menschliche Überreste im Norden Mexikos geborgen

Im Norden Mexikos sind 199 Menschenknochen aus mutmaßlichen Massengräbern gefunden worden. Suchtrupps haben sie in einem Umkreis von acht Kilometern an einem Fluss im Bundesstaat Chihuahua geborgen, teilte die dortige Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag (Ortszeit) mit.

SN/APA (AFP)/HERIKA MARTINEZ Es wurden 199 menschliche Knochen gefunden