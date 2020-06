Zahlreiche Neuinfektionen in Polen - Bergwerke geschlossen

In Polen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sprunghaft angestiegen. Insgesamt wurden am Wochenende 1.151 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Fast zwei Drittel der neu infizierten Menschen arbeiten in einem Kohlebergwerk nahe der tschechischen Grenze oder sind mit dort Beschäftigten verwandt. Zwölf Minen werden nun geschlossen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JANEK SKARZYNSK Polen muss aufpassen