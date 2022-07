Zahlreiche Tote bei Bootsunglück vor den Bahamas

Beim Kentern eines Bootes vor den Bahamas sind Medienberichten zufolge mindestens 16 mutmaßliche Migranten ums Leben gekommen. Das berichteten örtliche Medien am Sonntag unter Berufung auf den Migrationsminister Keith Bell. Das zweimotorige Boot war demnach in der Nacht (Ortszeit) gut zehn Kilometer vor der Küste der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas, New Providence, verunglückt. 21 Menschen seien gerettet worden.

Nach einem Tweet der Nachrichtensendung Eyewitness News handelte es sich bei den Überlebenden laut Bell um Haitianer. New Providence, wo auch die Hauptstadt Nassau liegt, ist etwa 300 Kilometer von der Küste des US-Bundesstaates Florida entfernt. Die Zahlen der unerlaubten Grenzübertritte von Mexiko in die Vereinigten Staaten waren in den vergangenen Monaten besonders hoch. Hinzu kommen Versuche, aus karibischen Ländern wie Haiti und Kuba auf dem Seeweg in die USA zu gelangen - wer von der Küstenwache aufgegriffen wird, wird in der Regel schnell zurückgeschickt. Auch an der Landgrenze werden die meisten Migranten seit Beginn der Corona-Pandemie abgewiesen, ohne Asyl beantragen zu können - ein im internationalen Recht wie auch im US-Gesetz verankertes Recht.