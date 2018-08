Bei einem Einsatz brasilianischer Sicherheitskräfte in Rio de Janeiro sind am Montag mindestens 14 Menschen getötet worden. Wie das für die Sicherheit zuständige Militärkommando mitteilte, wurden bei dem Einsatz gegen Drogenbanden in mehreren Favelas der zweitgrößten Stadt Brasiliens acht Menschen getötet. Zudem starben sechs mutmaßliche Bandenmitglieder bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Quelle: SN