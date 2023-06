Zahlreiche Tote nach Monsun-Regenfällen in Nepal und Indien

Mindestens 19 Menschen sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Nepal und Indien ums Leben gekommen. Allein in Nepal stieg die Zahl der Todesopfer nach tagelangen heftigen Monsun-Regenfällen bis Freitag auf 14. Mehr als zwei Dutzend Menschen wurden nach Angaben der Behörden noch vermisst. "Die Such- und Rettungsmannschaften sind immer noch vor Ort", sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde.

BILD: SN/APA/AFP/BIJU BORO Zerstörte Brücke im indischen Bundesstaat Assam