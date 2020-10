Zahlreiche Tote nach Überschwemmungen in Indien

In Indien sind bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle binnen weniger Tage mindestens 94 Menschen gestorben. Zudem seien Straßen, Häuser sowie Ernten von den Unwettern zerstört worden, teilten Behörden in den betroffenen Gebieten im Süden und Westen des Landes am Freitag mit. Der südliche Bundesstaat Telangana mit der Millionenstadt Hyderabad war demnach besonders von den für die Saison ungewöhnlich starken Regenfällen und Überschwemmungen betroffen.

SN/APA (AFP)/NOAH SEELAM In der Millionenstadt Hyderabad kam es zu Überschwemmungen