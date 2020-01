Zahlreiche Unwetter-Tote in Pakistan und Afghanistan

Bei Schneestürmen und heftigem Regen sind in Teilen Pakistans und Afghanistans mehr als zwei Dutzend Menschen gestorben. Mindestens 20 Menschen sind in Pakistans südwestlicher Provinz Baluchistan ums Leben gekommen, wie der örtliche Chef des Rettungsdienstes mitteilte. Weitere mindestens sieben Menschen starben in verschiedenen Regionen im südöstlichen Afghanistan.

SN/APA (AFP)/BANARAS KHAN In einigen Bezirken herrscht der Norstand