Zahlreiche Verletzte bei Brand von Lagerkomplex in Teheran

Bei einem Großbrand in einem Lagerkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran sind mindestens 17 Menschen verletzt worden. Es seien auch zwei Feuerwehrleute unter den Verletzten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur ISNA am Samstag. Im Gebäudekomplex wurde nach ersten Erkenntnissen Plastik gelagert. In der Umgebung wurden wegen der starken Rauchentwicklung Häuser evakuiert.

Rettungswagen eilten zum Einsatzort. Das Lagerhaus sei zuvor durch fehlenden Brandschutz aufgefallen, hieß es in dem Bericht. Die genaue Ursache für das Feuer war zunächst unklar.