Zahlreiche Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

Nach längerer Trockenheit sind in Griechenland 54 Waldbrände ausgebrochen. Dies teilte die Zentrale der Feuerwehr in Athen am Donnerstag mit. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an, hieß es. Der größte Brand wütete nahe der Stadt Korinth 90 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt. Dieser sei unter Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern teils unter Kontrolle gebracht worden.

SN/APA (AFP)/VALERIE GACHE Größter Brand wütet im Raum Korinth