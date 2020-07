Zehn Jahre Loveparade-Unglück: "Nacht der 1.000 Lichter"

Bei einer "Nacht der 1.000 Lichter" ist am Donnerstagabend in der deutschen Stadt Duisburg der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks vor zehn Jahren gedacht worden. An der Gedenkstätte am Unglücksort wurden dabei rund 1.000 Grablichter entzündet. Viele waren mit Gedenkworten beschrieben. "Es tut noch weh", stand auf einer Kerze.

SN/APA (dpa)/Fabian Strauch Stilles Gedenken an die damaligen Opfer