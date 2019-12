Im Jänner 2010 forderte ein Erdbeben mehr als 300.000 Menschenleben. Die größte Hilfsaktion in der Menschheitsgeschichte sollte das Land retten. 2019 steht es immer noch am Abgrund.

Es dauerte keine Minute. Am 12. Jänner 2010 um 16.53 Uhr Ortszeit legte ein gewaltiger Erdstoß mit der Stärke 7,1 auf der Richterskala in 40 Sekunden Haiti in Schutt und Asche. Offiziell 346.000 Menschen starben durch das Beben, die meisten ...