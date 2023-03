Zehn Menschen in Bar in Zentralmexiko erschossen

Bei Schüssen in einer Bar in Zentralmexiko sind nach Behördenangaben zehn Menschen getötet und weitere fünf verletzt worden. Der Angriff ereignete sich am Samstag um 23.00 Uhr (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ), als eine Gruppe bewaffneter Männer in die Bar stürmte und das Feuer eröffnete. Bei den Todesopfern handle es sich um sieben Männer und drei Frauen, gaben die Behörden am Sonntag an.

BILD: SN/APA/STR Nationalgarde und Polizei vor dem Lokal im Bundesstaat Guanajuato