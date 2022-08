Zehn Millionen Kinder von Dürre in Afrika betroffen

Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den vergangenen zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Zahl derer, die von Hunger, Unterernährung und Durst betroffen seien, stieg nach Angaben der Organisation zwischen Februar und April von 7,25 Millionen auf mindestens 10 Millionen an. Über 1,7 Millionen Kinder in Kenia, Äthiopien und Somalia benötigten medizinische Versorgung wegen akuter Unterernährung.

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Dürre macht den Menschen arg zu schaffen