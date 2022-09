Zehn Todesopfer bei Messerattacken in Kanada

In der kanadischen Provinz Saskatchewan sind bei Messerangriffen in abgelegenen Gemeinden zehn Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die Angriffe hätten sich an 13 verschiedenen Orten ereignet, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Die Polizei leitete eine Fahndung nach zwei Verdächtigen in einem schwarzen Nissan Rogue ein.

Einige Opfer wurden laut Polizeiangaben von den Tätern gezielt angegriffen. Andere seien offenbar zufällig ausgewählt worden. Die Polizei rechnet mit weiteren Verletzten, die aus eigener Kraft Krankenhäuser aufgesucht haben.