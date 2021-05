Zehn Tote bei Schüssen in Kalifornien

Wieder fallen tödliche Schüsse in den USA, diesmal ist Kalifornien der Schauplatz einer Tragödie. An einem Zugdepot für Stadtbahnen in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Schütze am Mittwochmorgen (Ortszeit) das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet. Ein weiteres Schussopfer, das im kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist in der Nacht zum Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA/AFP/AMY OSBORNE San Jose nach Schüssen mit mehreren Toten bei Zugdepot unter Schock