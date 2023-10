Zehn Tote bei Explosion in indischer Böllerfabrik

Bei einer Explosion in einer Böllerfabrik in Indien sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Weitere seien bei dem Vorfall am Montag in einem Dorf in dem Distrikt Ariyalur im Bundesstaat Tamil Nadu in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Regierungschef von Tamil Nadu, Muthuvel Karunanidhi Stalin, versprach den Angehörigen 300.000 Rupien (3.400 Euro). Schwerverletzte sollten je 100.000 Rupien erhalten. Solche Entschädigungen sind in Indien bei größeren Unfällen üblich.