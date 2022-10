Zehn Tote nach Explosion an Tankstelle in Irland

Bei der Explosion an einer Tankstelle in der irischen Grafschaft Donegal mit zehn Toten handelte es sich vermutlich um einen "tragischen Unfall". Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Die Ermittlungen dauerten aber an und es werde ein "ganzheitlicher Ansatz" gewählt, um die Ursache zu ermitteln. Nach Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen vermisst, es werde nicht mit weiteren Opfern gerechnet.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Die Polizei vermutet einen "tragischen Unfall".