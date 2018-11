Zehn Tote nach Unwettern auf Sizilien

Die schweren Unwetter in Italien haben auf Sizilien zehn Menschenleben gefordert. Taucher bargen in der Nacht auf Sonntag bei einem "dramatischen Einsatz" neun Leichen aus einem überfluteten Landhaus auf Sizilien, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach in Casteldaccia unweit von Palermo.

SN/AP Ganz Italien ist seit mehr als einer Woche von Unwettern betroffen, dieses Bild stammt von der ligurischen Küste nahe Genua.