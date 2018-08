Zehn Wanderer bei Sturzflut in Kalabrien ums Leben gekommen

Bei einer plötzlichen Sturzflut in einer Schlucht in Süditalien sind mindestens zehn Ausflügler ums Leben gekommen. Unter den Toten seien vier Frauen und vier Männer, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend. Über zwei weitere Tote, die am späten Montagabend entdeckt wurden, liegen keine genaueren Angaben vor. Insgesamt wurden 23 Menschen gerettet.

SN/APA (AFP)/KONTROLAB Die Suche nach Überlebenden dauert an