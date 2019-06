Zehnjährige bezwang El Capitan in Kalifornien

Eine Zehnjährige hat als jüngste Kletterin den Felsen El Capitan im kalifornischen Yosemite Nationalpark bezwungen. Nach der Klettertour über rund 900 Meter in fünf Tagen feierte Selah Schneiter ihre Leistung am 12. Juni auf dem Gipfel mit einer Pizza, wie US-Medien berichteten. "Ich kann es nicht glauben, dass ich das geschafft habe", sagte das aufgewühlte Mädchen in einem veröffentlichten Video.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Der El Capitan im Yosemite Nationalpark ist 900 Meter hoch