Zehntausende bei Heiligsprechungen auf dem Petersplatz

Nach einer zweieinhalb Jahre währenden Corona-bedingten Unterbrechung hat am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom erstmals wieder eine Heiligsprechungsfeier der katholischen Kirche stattgefunden. Zehntausende Pilger nahmen daran teil. Unter zehn neuen Heiligen sind auch der NS-Gegner Titus Brandsma, der 1942 im Konzentrationslager Dachau getötet wurde, und ein französischer Einsiedlermönch, der in Algerien starb.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Papst Franziskus während der Heiligsprechungsfeier im Vatikan