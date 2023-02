Zehntausende beim Straßenkarneval in Rio de Janeiro

Eine Woche vor dem offiziellen Beginn des Karnevals haben sich in Rio den Janeiro Zehntausende Tänzer, Musiker und Schaulustige schon einmal für die Mega-Party warmgelaufen. Zahlreiche Gruppen zogen am Samstag beim Straßenkarneval durch die verschiedenen Stadtteile der Metropole am Zuckerhut, wie im Fernsehen zu sehen war. Für das Wochenende waren Umzüge von 80 Blocos, wie die Sambagruppen genannt werden, angekündigt.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL Erster offizielle Stra§enkarneval in Rio seit Beginn der Pandemie