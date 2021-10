Zehntausende demonstrieren für Amtsenthebung von Bolsonaro

In Brasilien sind am Samstag zehntausende Demonstranten für eine Amtsenthebung von Präsident Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen. Große Protestkundgebungen gab es Rio de Janeiro, Sao Paulo und der Hauptstadt Brasilia. Brasilianische Medien meldeten Proteste in 20 der 27 brasilianischen Bundesstaaten und in 60 Städten.

SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA Blick über den Demonstrationszug in Sao Paulo