Zehntausende demonstrieren in Paris für mehr Klimaschutz

Zehntausende Umweltschützer haben am Samstag in Paris für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie forderten die französische Regierung auf, aktiv zu werden und den Klimawandel zu bremsen. In Medienberichten war von 45.000 Demonstranten die Rede. Die Polizei sprach von 36.000, die Veranstalter von 107.000 Teilnehmern. Zugleich gab es in mehr als 200 weiteren französischen Städten ähnliche Proteste.

SN/APA (AFP)/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Nicht nur die "FridaysForFuture" demonstrieren für mehr Klimaschutz