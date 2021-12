Zehntausende flüchten auf den Philippinen vor Taifun

Auf den Philippinen sind Zehntausende Menschen vor einem Taifun auf der Flucht. "Rai" sollte laut Wetterdienst des südostasiatischen Inselstaates voraussichtlich am frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf Land treffen, zunächst in der Nähe der Inseln Dinagat, Siargao und Bucas Grande 700 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Behördenangaben zufolge verließen rund 45.000 Menschen ihre Häuser, um in höher gelegenen Regionen Schutz zu suchen.

SN/APA/AFP/HANDOUT Menschen werden in Sicherheit gebracht