Zehntausende forderten Stierkampf-Verbot in Spanien

Zehntausende Menschen haben in Spanien für ein landesweites Verbot von Stierkämpfen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten am Sonntag in Madrid auch die Streichung aller Spektakel mit Stieren aus dem nationalen Kulturerbe-Verzeichnis, das Ende der Förderung solcher Veranstaltungen mit Steuergeldern sowie eine Verschärfung der Tierschutzgesetze.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Demonstranten forderten Verschärfung der Tierschutzgesetze