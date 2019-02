Zehntausende Haushalte in Sydney nach Unwetter ohne Strom

Ein heftiges Unwetter hat in der australischen Metropole Sydney für Stromausfälle in zehntausenden Haushalten gesorgt. Nach Gewittern und starkem Regen waren in der Nacht auf Samstag nach Angaben von Energieversorgern mehr als 40.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Mehr als 5.000 davon blieben demnach auch am Samstagmorgen noch von der Stromversorgung abgeschnitten.

In sozialen Medien kursierten Bilder von überfluteten Autos, zerstörten Ampeln und umgefallenen Bäumen. Das Unwetter sorgte für Verspätungen am Flughafen von Australiens größter Stadt; der Zugverkehr war eingeschränkt. Anzeige Australien leidet derzeit unter Wetterextremen. Im nordöstlichen Bundesstaat Queensland sorgten in der vergangenen Woche massive Regenfälle für ein verheerendes Hochwasser. Dem Osten Australiens machte dagegen eine schwere Dürre zu schaffen, in südlichen Bundesstaaten wüteten jüngst Buschbrände. Quelle: Apa/Ag.