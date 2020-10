Zehntausende Israelis protestieren gegen Netanyahu

Zehntausende Israelis haben am Samstagabend in mehreren Städten erneut gegen den wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. In Tel Aviv und Jerusalem kamen den Organisatoren zufolge jeweils Tausende zu Protesten zusammen. Sie machten auch ihrem Frust über die Beschränkungen in der Corona-Pandemie Luft, die vor allem kleinen Betrieben, Ladenbesitzern und Gastronomen zu schaffen machen. In Tel Aviv nahm die Polizei sechs Menschen fest.

SN/APA/AFP Mehrere Demonstrationen in israelischen Städten