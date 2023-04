Zeit im Gefängnis war für Boris Becker sehr brutal

Seine Zeit hinter Gittern hat Ex-Tennisprofi Boris Becker nach eigener Aussage abgehärtet und zu einem besseren Menschen gemacht. "Ich bin ein Überlebender, ich bin ein harter Hund", sagte der 55-Jährige am Osterwochenende in einem BBC-Interview. "Wenn überhaupt, hat mich das zu einem besseren, stärkeren Mann gemacht." Mitte Dezember war Becker in England nach 231 Tagen hinter Gittern freigekommen.

