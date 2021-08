Am Ende eines großen Politiker/-innen-Lebens, nach Jahren mühevollen Arbeitens und politischen Ringens, bleibt dann doch meistens nur ein Satz dauerhaft in Erinnerung, vielleicht zwei. Da wird es der nach 16 Jahren scheidenden deutschen Kanzlerin nicht anders gehen als all den Großen vor ihr.

Allerdings hat Angela Merkel in ihrer stets unaufgeregt-nüchternen Art keine wirklich spektakulären Botschaften hinterlassen. Ganz im Gegensatz zu manch anderem: SPD-Rabauke Herbert Wehner etwa schaffte es einst, mit wüsten Beschimpfungen zum Rekordhalter im Bundestag zu ...