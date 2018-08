Zeitumstellung: Kommission wird laut Juncker Abschaffung empfehlen

Nach der europaweiten Online-Befragung zur Zeitumstellung will die EU-Kommission deren Abschaffung empfehlen. Da sich in der Umfrage eine Mehrheit der EU-Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen habe, werde die EU-Kommission am Freitag einen entsprechenden Beschluss fällen, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im ZDF-"Morgenmagazin".

SN/APA/AFP/POOL/ARIS OIKONOMOU Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker.

"Die Menschen wollen das, wir machen das", meinte Juncker. Dann seien die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament am Zug und am Ende werde die Abschaffung der Zeitumstellung "auch kommen". Bei der EU-weiten nicht-repräsentativen Online-Umfrage zur Zeitumstellung hatte sich die große Mehrheit der Teilnehmer einem Zeitungsbericht zufolge für die Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Normalzeit ausgesprochen. Von den insgesamt 4,6 Millionen Teilnehmern der Umfrage stammten dem Bericht zufolge gut drei Millionen aus Deutschland. In der EU leben mehr als 500 Millionen Menschen. Die EU-Kommission hatte im Juli die Online-Umfrage von Bürgern, Unternehmen und Verbänden gestartet, um sich ein Bild zur Unterstützung oder Ablehnung der Regelung zu verschaffen. Das Europaparlament hatte im Februar eine Überprüfung durch die Kommission gefordert. Dabei wurde auch auf Studien verwiesen, wonach die Sommerzeit "negative Folgen für die Gesundheit der Menschen" haben könne. Die Sommerzeit wurde aus Gründen der Energieeinsparung 1980 in Österreich eingeführt. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten. Seit 2002 ist die Umstellung EU-weit einheitlich geregelt, um Probleme durch unterschiedliche Uhrzeiten im Gütertransport oder bei Flug- oder Bahnverbindungen zu vermeiden. Die Uhren werden dabei immer am letzten Sonntag im März vor und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurückgestellt. Quelle: SN

