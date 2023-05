Zerstörung eines Armenviertels auf Insel Mayotte

Auf der französischen Insel Mayotte im Indischen Ozean hat die Zerstörung eines der größten Armenviertel begonnen. "Die Hälfte der Familien, die hier leben, sind bereits anderswo untergebracht", sagte der Präfekt Thierry Suquet am Montagmorgen. In dem Viertel sollten 162 Behausungen zerstört werden, zumeist kleine Häuser mit Wellblechdach. Insgesamt sollen auf der Insel in den kommenden Wochen etwa 1.000 Unterkünfte zerstört werden.

BILD: SN/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ Ein Polizist überwacht den Abriss des Armenviertels 'Talus 2'