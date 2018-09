Bei einer Kollision zweier Vorortzügen in Südafrika sind etwa 60 Menschen verletzt worden. Bei dem Unglück in Johannesburg seien aber nach bisherigem Stand keine Todesopfer zu beklagen, erklärte am Dienstag der Sprecher des privaten Rettungsdienstes ER24, Russel Meiring. Bisher gebe es auch keine Informationen zu möglichen Schwerverletzten. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar.

Quelle: Apa/Dpa