Zuerst Rauchverbot kippen, dann Plebiszit: Ein riskantes Unterfangen

Zuerst das von der ÖVP ehemals im Nationalrat mitbeschlossenen generelle Gastro-Rauchverbotes kippen und dann eventuell eine Volksabstimmung durchführen - das könnte für die schwarz-blaue Regierungskoalition riskant werden. Dies zeigt das Beispiel aus dem deutschen Bundesland Bayern aus den Jahren 2008 bis 2010. Es gab eine krachende Niederlage für die damalige CSU/FDP-Koalition.

FP-Klubobmann Walter Rosenkranz hat am Dienstag gegenüber der APA auf dem Kippen des geplanten Rauchverbots beharrt. Gleichzeitig kann er sich in der Folge aber eine Volksabstimmung vorstellen, sollte es dazu eine Einigung mit der ÖVP geben.



Ganz ähnlich sah die Situation im deutschen Freistaat Bayern mit rund 13 Millionen Einwohnern nach dem 1. Jänner 2008 aus. Da wurde ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie - auch in Bierzelten und in abgetrennten Räumlichkeiten - in Kraft gesetzt.



Am 28. September 2008 aber setzte es für die in Bayern erfolgsgewohnte CSU ein politisches Erdbeben. Nach zweistelligen Stimmenverlusten musste die zuvor mehr als vier Jahrzehnte in Bayern alleinregierende CSU künftig die Macht teilen. Die Partei des damaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein sackte bei der Landtagswahl auf etwa 43 Prozent ab. Sie verpasste die absolute Mehrheit der Mandate und benötigte damit erstmals nach 46 Jahren einen Koalitionspartner. Das war die FDP - und Horst Seehofer kam an die Spitze von CSU und Landesregierung.

Mit einem Volksbegehren kam alles anders

Bereits am 15. Oktober 2008 hieß es aus München: "Das strikte bayerische Rauchverbot steht vor dem Aus. CSU und FDP haben sich am Mittwoch bei ihren Koalitionsverhandlungen in München auf eine Lockerung der umstrittenen Regelung geeinigt. Der designierte CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer sagte, Einraumlokale könnten sich künftig als Raucherlokal definieren. Alle übrigen Gaststätten könnten einen abgeschlossenen Raucherraum einrichten. Bierzelte blieben regelungsfrei", berichteten die Medien. Die CSU hatte das Gastro-Rauchverbot für einen Teil ihrer Stimmenverluste verantwortlich gemacht, die Landes-FDP die Lockerung in ihre Wahlwerbung aufgenommen.



Es kam anders: 1,3 Millionen Wahlberechtigte unterschrieben bis 3. Dezember 2009 ein Volksbegehren für ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie. Fast 14 Prozent der bayerischen Wähler votierten in der zehntägigen Eintragungsfrist gegen die von der CSU und FDP beschlossenen Lockerung des Rauchverbots in Bierzelten, Bierstuben und Nebenräumen größerer Gaststätten.



Darauf folgte ein klassisches Beispiel für direkte Demokratie: Am 4. Juli 2010 stimmten rund 61 Prozent der zum entsprechenden Volksentscheid gekommenen Wähler dafür, das Qualmen in Gaststätten, Beisln und Bierzelten in Bayern komplett zu verbieten. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. Das Komplettverbot trat mit 1. August 2010 in Kraft.

Wahlberechtigte standen Schlange

Bei einer Pressekonferenz in Wien im Jänner 2017 belegte der Vizechef der im vergangenen Jahr wegen Erfolges aufgelösten Nichtraucher-Initiative Bayerns, Ernst-Günther Krause, die Erfolge seiner Initiative in dem deutschen Bundesland. Gezeigt wurde auch ein Bild, wie die Wahlberechtigten bei dem Plebiszit in Bayern Schlange standen, um sich für die Verschärfung des zuvor gelockerten Rauchverbots in der Gastronomie auszusprechen. Lokale in Deutschland hätten nach Einführung von Nichtraucherschutzgesetzen auf Bundesländerebene nicht gelitten. Die Umsätze hätten seit 2009 stagniert.



Die Ärzteinitiative gegen Raucherschäden in Österreich hat vom Marktforschungsinstitut GfK Anfang Jänner 2018 eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung (1.000 Befragte über 15 Jahre) durchführen lassen. 70 Prozent sprachen sich für eine rauchfreie Gastronomie aus, 29 Prozent dagegen." Bei den Männern waren 62 Prozent für ein Rauchverbot in der Gastronomie (37 Prozent dagegen), bei den Frauen 77 Prozent (22 Prozent dagegen). Unter-30-Jährige wünschen sich zu 68 Prozent eine rauchfreie Gastronomie in Österreich (31 Prozent dagegen), bei den über 60-Jährigen sind es 74 Prozent. Insgesamt gaben 18 Prozent der Befragten an, regelmäßig zu rauchen. Weitere neun Prozent bezeichneten sich als Gelegenheitsraucher.

(SN)