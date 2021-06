Zufällig entdecktes Bowie-Gemälde um 70.000 Euro ersteigert

Ein zufällig in einem Spendenzentrum für Utensilien entdecktes Gemälde des legendären Musikers David Bowie ist in Kanada für umgerechnet etwa 70.000 Euro versteigert worden. Die mehr als 100.000 Kanadischen Dollar seien rund zehnmal so viel wie im Vorfeld erwartet, teilte das Auktionshaus Cowley Abbott am Donnerstag mit.

SN/APA/Cowley Abbott/HANDOUT Kunstexperte Rob Cowley vor dem Werk von David Bowie