Zug überfuhr in Deutschland zwei Jugendliche - Festnahmen

Ein Streit am S-Bahn-Gleis hat zum Tod zweier Jugendlicher nach einer Party in Nürnberg (Bayern) geführt. Drei 16-Jährige stürzten am Samstag kurz nach Mitternacht vom Bahnsteig auf die Schienen - nur einer konnte sich nach Polizeiangaben vor dem gerade einfahrenden Zug retten. Die anderen beiden Burschen wurden von der S-Bahn erfasst und getötet.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Zwei junge Männer nach Streit von S-Bahn überrollt