Zugattentäter von Tokio sehnte sich nach Todesstrafe

Der als "Joker" aus "Batman" verkleidete Messerstecher in Japan soll sich von seinem blutigen Angriff in einer Bahn nach eigener Aussage die Todesstrafe erhofft haben. Er habe "Menschen töten und die Todesstrafe erhalten wollen", sagte der 24-Jährige der Polizei nach seiner Festnahme, wie japanische Medien am Montag meldeten. In der Halloween-Nacht hatte der Mann in einem Zug in Tokio mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen und mit Flüssigbrennstoff Feuer gelegt.

SN/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI Auf Fahrgäste eingestochen und Feuer gelegt