Zugausfälle nach Sabotage: Deutscher Staatsschutz ermittelt

Der deutsche Staatsschutz hat die Ermittlungen zum folgenschweren Sabotageakt übernommen, der zu Zugausfällen geführt hat. Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin-Hohenschönhausen und auch in Nordrhein-Westfalen zerstört und so für Chaos gesorgt. "Der Staatsschutz des LKA hat die Ermittlungen übernommen", gab eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag bekannt. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

SN/APA/dpa/Moritz Frankenberg Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel zerstört.